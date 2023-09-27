***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.09.2023 (bugün) tarihli toplantısındaŞirketin çıkarılmış sermayesinin 112.500.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde halka arz dolayısıyla 70.000.000 TL'den 84.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine, gerekli izin ve uygun görüş alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,Esas sözleşme tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ilgili ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197702BIST