***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.09.2023 18:18
***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.09.2023 (bugün) tarihli toplantısında
Şirketin çıkarılmış sermayesinin 112.500.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde halka arz dolayısıyla 70.000.000 TL'den 84.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesine, gerekli izin ve uygun görüş alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
Esas sözleşme tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ilgili ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197702
BIST
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18:058.214
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -28,50
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.171
En Yüksek
8.299
18:0527,3092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0656
|Açılış
|: 27,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2800
|
27,6466
En Düşük
27,1886
18:0528,7646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0380
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,5824
En Düşük
28,5942
18:051.653,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -10,14
|Açılış
|: 1.653,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
|
1.687,69
En Düşük
1.653,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|130,90
|985.919.292
|% 10,00
|
|TETMT
|2.854,30
|123.502.443
|% 10,00
|
|REEDR
|14,96
|1.114.660.019
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|1.177.158.011
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|24.997.150
|% 10,00
|
|ADGYO
|32,80
|909.994.881
|% -9,99
|
|MIATK
|640,50
|104.548.815
|% -9,99
|
|EKIZ
|38,70
|1.411.766
|% -9,58
|
|SNKRN
|26,84
|4.806.584
|% -8,96
|
|MERCN
|45,22
|147.424.516
|% -8,94
|
|THYAO
|230,40
|10.423.637.540
|% 1,27
|
|TUPRS
|163,70
|8.527.565.978
|% -3,54
|
|ISCTR
|25,50
|6.086.569.118
|% 3,07
|
|CIMSA
|313,00
|5.118.908.838
|% 2,89
|
|SASA
|48,32
|4.467.204.194
|% -4,22
|
|ZOREN
|5,18
|2.255.755.867
|% -4,25
|
|EKGYO
|8,04
|2.927.884.506
|% 0,25
|
|KATMR
|2,43
|692.258.370
|% 5,65
|
|SKBNK
|6,48
|1.661.500.243
|% -0,31
|
|ADESE
|2,41
|604.672.871
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3055
|27,3112
|% 0,25
|
|Euro
|28,7548
|28,7680
|% -0,12
|
|Sterlin
|33,0482
|33,2139
|% 0,19
|
|Frank
|29,5967
|29,7750
|% -0,01
|
|Riyal
|7,2584
|7,2948
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-20,63
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|-9,80
|
|Cumhuriyet
|11.270
|11.440
|-69,00
|
|Tam
|11.017
|11.116
|-42,00
|
|Yarım
|5.526
|5.581
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.754
|2.791
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,93
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,39
|94,39
|1,96
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GSDHO
Yüzde 5.15 oranında artışla 4.90 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 043, 558 adet işlem
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17:58YAPRK
Yüzde 9.97 oranında artışla 130.20 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 616 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde 7.82 oranında artışla 65.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 801, 087 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 8, 259 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 130, 228.00 milyon TL de
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17:55DURDO
Yüzde 8.44 oranında artışla 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 067, 656 adet işlem