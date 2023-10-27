***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.10.2023 17:57
***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2023, 29.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.09.2023 tarihli özel durum açıklaması ile Yönetim Kurulu tarafından Şirketin çıkarılmış sermayesinin 112.500.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde halka arz dolayısıyla 70.000.000 TL'den 84.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metninde belirtilen şekliyle değiştirilmesine, gerekli izin ve uygun görüş alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, Esas sözleşme tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ilgili ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmesine karar verildiği ve 29.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurumuzun yapıldığını da yine 29.09.2023 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurmuştuk.
Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.09.2023 tarihinde yapmış olduğumuz başvurumuzun Kurul'un 23.10.2023 tarihli yazısı ile onaylandığı 27.10.2023 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir. Onaylı esas sözleşme tadil metnine ekte yer verilmiştir.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210969
BIST
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18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
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|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,1844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0237
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0709
18:0529,8252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0565
|Açılış
|: 29,8500
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|Önceki Kapanış
|: 29,7000
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30,2162
En Düşük
29,7079
18:051.818,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 20,93
|Açılış
|: 1.818,20
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|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
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1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1518
|28,2228
|% 0,22
|
|Euro
|29,7282
|29,8307
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,0488
|34,2196
|% 0,00
|
|Frank
|31,1451
|31,3327
|% -0,17
|
|Riyal
|7,4901
|7,5277
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|21,21
|
|Altın Gr.
|1.818
|1.818
|20,71
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.062
|12.170
|122,00
|
|Yarım
|6.049
|6.110
|61,00
|
|Çeyrek
|3.015
|3.055
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,88
|0,23
|
|B. Petrol
|90,25
|90,25
|2,32
|