***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.09.2023, 29.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.09.2023 tarihli özel durum açıklaması ile Yönetim Kurulu tarafından Şirketin çıkarılmış sermayesinin 112.500.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde halka arz dolayısıyla 70.000.000 TL'den 84.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metninde belirtilen şekliyle değiştirilmesine, gerekli izin ve uygun görüş alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, Esas sözleşme tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ilgili ticaret sicil müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan edilmesine karar verildiği ve 29.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurumuzun yapıldığını da yine 29.09.2023 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurmuştuk.Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.09.2023 tarihinde yapmış olduğumuz başvurumuzun Kurul'un 23.10.2023 tarihli yazısı ile onaylandığı 27.10.2023 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir. Onaylı esas sözleşme tadil metnine ekte yer verilmiştir.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210969BIST