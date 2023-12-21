***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.12.2023 tarihli toplantısında Katılım finans ilkelerine uyum sağlanması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'ndan müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına, Esas Sözleşme Tadiline ilişkin tüm onaylar tamamlandıktan sonra yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verildiğini duyurmuştuk. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz 21.12.2023 tarihinde (bugün) yapılmıştır. Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227767BIST