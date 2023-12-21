***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.12.2023 17:45
***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.12.2023 tarihli toplantısında Katılım finans ilkelerine uyum sağlanması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'ndan müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına, Esas Sözleşme Tadiline ilişkin tüm onaylar tamamlandıktan sonra yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verildiğini duyurmuştuk. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz 21.12.2023 tarihinde (bugün) yapılmıştır. Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227767
BIST
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18:057.765
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,10
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.790
18:0529,1583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0276
|Açılış
|: 29,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1633
En Düşük
29,0038
18:0532,1578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,2934
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1870
En Düşük
31,8351
18:051.913,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 11,76
|Açılış
|: 1.913,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.918,17
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|5,50
|4.470.324
|% 10,00
|
|PKENT
|228,80
|146.914.388
|% 10,00
|
|KRONT
|14,52
|60.680.560
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|71.162.121
|% 10,00
|
|KENT
|490,00
|3.354.518
|% 9,99
|
|PRZMA
|30,42
|11.007.114
|% -10,00
|
|KBORU
|42,90
|1.559.885.200
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|109.652.843
|% -9,99
|
|SRVGY
|301,75
|132.752.808
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|1.570.894.839
|% -9,99
|
|THYAO
|245,00
|9.873.105.410
|% 1,28
|
|AKBNK
|39,10
|5.139.015.735
|% -2,10
|
|ISCTR
|24,02
|4.587.467.706
|% -0,25
|
|YKBNK
|20,80
|4.507.193.971
|% -0,57
|
|TUPRS
|152,50
|3.430.815.502
|% 1,87
|
|YKBNK
|20,80
|4.507.193.971
|% -0,57
|
|EKGYO
|7,20
|1.481.972.933
|% 1,12
|
|ISCTR
|24,02
|4.587.467.706
|% -0,25
|
|AKBNK
|39,10
|5.139.015.735
|% -2,10
|
|BEGYO
|2,76
|335.607.376
|% 1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1539
|29,1583
|% 0,09
|
|Euro
|32,1326
|32,1578
|% 0,92
|
|Sterlin
|36,8154
|37,0000
|% 0,38
|
|Frank
|33,8547
|34,0587
|% 0,78
|
|Riyal
|7,7493
|7,7882
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,32
|24,35
|% 0,66
|
|Platin
|960,32
|963,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.194,83
|1.201,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,96
|78,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,22
|2.039,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 7, 773 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 70, 224.00 milyon TL de
-
17:58SMART
Yüzde 9.96 oranında artışla 36.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 507, 961 adet işlem
-
17:57PAPIL
Yüzde 9.09 oranında artışla 54.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 666 adet işlem
-
17:56PKENT
Yüzde 10.00 oranında artışla 228.80 lira fiyatla işlem gören hissede 692, 012 adet işlem
-
17:55AKSEN
Yüzde 7.57 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 671, 030 adet işlem