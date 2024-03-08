***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.12.2023 / 21.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKatılım finans ilkelerine uyum sağlanması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.12.2023 tarihinde başvuru yapıldığı aynı tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2024 ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2024 tarihli yazıları ile esas sözleşme tadil tasarısının uygun görüldüğü Şirketimize tebliğ edilmiştir. İzin verilen tadil tasarısı yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256971BIST