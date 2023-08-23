***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme
23.08.2023 18:05
***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi pdf. dosya olarak ek'te sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/05/2022 30/05/2022 10587
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188767
BIST
'
17:197.573
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -29,31
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1925,7637
En Yüksek
|Değişim
|: -5,24%
|| -1,4256
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1928,5500
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -1,0500
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,6000
En Düşük
28,0000
17:191.589,06
En Yüksek
|Değişim
|: -5,09%
|| -85,17
|Açılış
|: 1.589,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:17
|GARAN
|54,45
|6.574.494.393
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.054.416
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|291,30
|2.526.198.563
|% -11,19
|
|PCILT
|31,32
|337.130.371
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.224.967.612
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.308.302
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.076.030
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.066.138.565
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,19
|13.123.359.153
|% 8,34
|
|THYAO
|237,00
|12.302.165.166
|% -1,13
|
|AKBNK
|30,38
|11.113.677.437
|% 9,83
|
|KLSER
|115,20
|10.432.977.239
|% -9,58
|
|YKBNK
|16,91
|14.066.138.565
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,19
|13.123.359.153
|% 8,34
|
|EKGYO
|8,59
|5.009.972.595
|% -4,34
|
|SKBNK
|4,17
|2.107.391.968
|% 6,11
|
|AKBNK
|30,38
|11.113.677.437
|% 9,83
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7011
|25,7626
|% -5,25
|
|Euro
|27,8372
|28,0797
|% -4,90
|
|Sterlin
|32,4089
|32,5714
|% -6,00
|
|Frank
|29,0525
|29,2275
|% -5,80
|
|Riyal
|6,8337
|6,8680
|% -5,41
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|4,35
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-89,15
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.754
|11.039
|-325,00
|
|Yarım
|5.394
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.688
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,02
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32ANHYT
Yüzde 5.75 oranında artışla 37.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 241, 747 adet işlem
-
17:31XU100
Endeks 7, 639 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 200, 784.00 milyon TL de
-
17:29RAYSG
Yüzde 6.35 oranında artışla 46.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 205 adet işlem
-
17:28AKBNK
Yüzde 9.76 oranında artışla 30.36 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 255, 595 adet işlem
-
17:27ONCSM
Yüzde 10.00 oranında artışla 202.40 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 780 adet işlem