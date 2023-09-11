***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
11.09.2023 15:30
***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanan ve 06.01.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortakların kabulüne sunularak onaylanan Şirket'imizin Kâr Dağıtım Politikası'na ekte ve Şirketimiz kurumsal internet sitesi www.baydoner.com adresinde yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193733
BIST
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16:488.200
En Düşük
|Değişim
|: -1,51%
|| -125,69
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.192
En Yüksek
8.404
16:4826,8802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0437
|Açılış
|: 26,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:4828,8880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1584
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:481.663,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.664,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:48
|RYGYO
|23,76
|102.231.232
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|79.356.370
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.278.292
|% 10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.098.607
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.734.248
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|531.777.116
|% -9,98
|
|ENERY
|185,20
|3.445.685.252
|% -9,70
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|KOZAL
|33,10
|8.217.890.602
|% 7,05
|
|KZGYO
|47,56
|5.513.460.292
|% 7,17
|
|THYAO
|237,40
|5.213.701.064
|% -2,42
|
|ENKAI
|35,66
|4.930.129.015
|% 4,15
|
|ISCTR
|23,22
|4.563.911.303
|% -5,99
|
|ZOREN
|5,18
|2.435.705.563
|% 1,77
|
|EKGYO
|9,16
|3.390.700.874
|% -3,38
|
|SKBNK
|5,75
|1.549.405.655
|% 4,17
|
|KOZAL
|33,10
|8.217.890.602
|% 7,05
|
|KLGYO
|3,37
|751.006.303
|% 0,90
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8739
|26,8802
|% 0,16
|
|Euro
|28,8780
|28,8880
|% 0,55
|
|Sterlin
|33,5582
|33,7265
|% 0,60
|
|Frank
|29,9997
|30,1804
|% 0,23
|
|Riyal
|7,1436
|7,1794
|% 0,14
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|6,64
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|8,71
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.062
|11.140
|31,00
|
|Yarım
|5.548
|5.593
|17,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,89
|0,09
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|0,65
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -157, 37 kaybederek (% -1.78 ) 8, 671
-
17:03XU100
Endeks 8, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 51 altında . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de
-
17:03ANELE
Yüzde -5.36 oranında düşüşle 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 208, 761 adet işlem
-
17:02ENSRI
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 14.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 670, 952 adet işlem
-
17:01ENERY
Yüzde -9.70 oranında düşüşle 185.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 909, 143 adet işlem