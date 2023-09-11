***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanan ve 06.01.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortakların kabulüne sunularak onaylanan Şirket'imizin Kâr Dağıtım Politikası'na ekte ve Şirketimiz kurumsal internet sitesi www.baydoner.com adresinde yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193733BIST