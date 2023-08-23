***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2023 18:10
***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.08.2023 tarihli 2023/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerini yürütmek üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No : 211925) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na (Lisans No : 703177) sahip Sayın Tuğra EROL'un Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188769
BIST
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17:197.573
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -29,31
|Açılış
|: 7.648
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|Önceki Kapanış
|: 7.602
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7.476
En Yüksek
7.873
17:1925,7991
En Yüksek
|Değişim
|: -5,11%
|| -1,3902
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
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27,2708
En Düşük
25,2549
17:1927,9246
En Yüksek
|Değişim
|: -5,42%
|| -1,6017
|Açılış
|: 28,5500
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|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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En Düşük
27,3386
17:191.589,06
En Yüksek
|Değişim
|: -5,09%
|| -85,17
|Açılış
|: 1.589,06
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|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
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1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ONCSM
|202,40
|128.188.762
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.054.416
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|OFSYM
|52,90
|23.026.788
|% 9,98
|
|QNBFB
|114,70
|3.985.170
|% 9,97
|
|EYGYO
|27,72
|210.381.927
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.272.814
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.225.222.567
|% -10,00
|
|ATAKP
|83,35
|1.889.692.905
|% -9,99
|
|ASGYO
|25,22
|4.424.072.053
|% -9,99
|
|KLSER
|115,20
|10.453.204.892
|% -9,58
|
|ASTOR
|116,10
|5.374.639.137
|% -3,57
|
|EKGYO
|8,60
|5.020.839.372
|% -4,23
|
|ASGYO
|25,22
|4.424.072.053
|% -9,99
|
|KOZAL
|26,62
|3.805.284.146
|% 1,91
|
|EKGYO
|8,60
|5.020.839.372
|% -4,23
|
|ADESE
|2,01
|387.000.832
|% 1,01
|
|ODAS
|12,34
|2.243.781.899
|% 1,15
|
|ASGYO
|25,22
|4.424.072.053
|% -9,99
|
|HLGYO
|5,23
|893.718.215
|% 2,55
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6938
|25,7991
|% -5,11
|
|Euro
|27,9108
|27,9246
|% -5,42
|
|Sterlin
|32,4560
|32,6188
|% -5,86
|
|Frank
|29,0915
|29,2668
|% -5,67
|
|Riyal
|6,8384
|6,8727
|% -5,35
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,58
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,67
|
|Cumhuriyet
|11.104
|11.271
|-404,00
|
|Tam
|10.770
|11.056
|-308,00
|
|Yarım
|5.401
|5.549
|-150,00
|
|Çeyrek
|2.692
|2.775
|-75,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,08
|-1,18
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|-0,23
|