***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.08.2023 tarihli 2023/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararına göreSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerini yürütmek üzere Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No : 211925) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na (Lisans No : 703177) sahip Sayın Tuğra EROL'un Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188769BIST