***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 07.09.2023 tarihli kararı ileŞirketimiz %100 bağlı ortaklığı APZ Gıda Anonim Şirketi'nin 07/09/2023 (bugün) tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 15.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinin nakden 185.000.000 Türk Lirası artırılarak 200.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verilmiştir. APZ Gıda Anonim Şirketi'nin sermaye artırımına %100 oranındaki paylarımıza isabet eden 185.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayeyi nakden ve tamamen taahhüt ederek katılınmasına karar verilmiştir.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192621BIST