***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanan ve 06.01.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nda ortakların bilgi ve görüşüne sunulan "Ücretlendirme Politikası" ‘na ekte ve Şirketimiz kurumsal internet sitesiwww.baydoner.comadresinde yer verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193735BIST