***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %100 bağlı ortaklığı APZ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kırmızı et işleme ve tereyağı üretimi tesisinin inşasına yönelik olarak, inşaat firması ile 09.10.2023 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, sözleşme kapsamındaki işlerin, imza ve inşaat ruhsat tarihinden itibaren 35 hafta içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202996BIST