***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzahname tarihi (10.08.2023)'den itibaren 31.12.2023 tarihine kadar 11 adet yeni restoran açılmış olup, arzu edilen verimliliği yakalayamayan 4 restoran kapatılmıştır.İzahname tarihi itibariyle 159 olan restoran sayısı, 31.12.2023 tarihi itibariyle 166' ya ulaşmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231570BIST