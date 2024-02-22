***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %100 bağlı ortaklığı APZ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin inşasına ilişkin 27 Nisan 2022 tarihli 535970 sayılı 85.907.394.-TL tutarında alınmış yatırım teşvik belgemiz izahnamemizde kamuoyu ile paylaşılmıştı.Söz konusu yatırımımıza ilişkin olarak, yatırım teşvik belgemizin tutarı 125.220.221.-TL'na yükseltilmiştir.Yatırım Teşvik Belgemiz kapsamında SGK Primi İşveren Desteği, KDV istisnası, Kurumlar Vergisi indiriminden faydalanılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251307BIST