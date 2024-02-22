***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2024 15:10
***BYDNR*** BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı APZ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisinin inşasına ilişkin 27 Nisan 2022 tarihli 535970 sayılı 85.907.394.-TL tutarında alınmış yatırım teşvik belgemiz izahnamemizde kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Söz konusu yatırımımıza ilişkin olarak, yatırım teşvik belgemizin tutarı 125.220.221.-TL'na yükseltilmiştir.
Yatırım Teşvik Belgemiz kapsamında SGK Primi İşveren Desteği, KDV istisnası, Kurumlar Vergisi indiriminden faydalanılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251307
BIST