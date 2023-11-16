***BYDNR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.11.2023 19:13
***BYDNR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BYDNR.E payları 17/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218531
BIST
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18:057.781
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 114,81
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.813
18:0528,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0202
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
18:0531,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0561
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2972
En Düşük
31,0707
18:051.825,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 19,50
|Açılış
|: 1.825,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.832,54
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|240,90
|8.812.109
|% 10,00
|
|DOKTA
|42,46
|78.726.453
|% 10,00
|
|COSMO
|153,10
|44.888.808
|% 9,99
|
|ARDYZ
|26,88
|315.915.831
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|23.168.293
|% 9,98
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|MARKA
|29,88
|5.042.939
|% -10,00
|
|AVHOL
|60,40
|306.897.997
|% -9,99
|
|ARASE
|66,30
|1.000.728.623
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,83
|6.069.435
|% -9,96
|
|THYAO
|244,30
|10.348.943.796
|% 3,69
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|TUPRS
|154,10
|4.533.990.690
|% 1,58
|
|SAHOL
|58,50
|3.713.554.195
|% 1,21
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|EKGYO
|7,54
|1.695.794.936
|% 0,67
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|IHLAS
|1,48
|247.848.918
|% 1,37
|
|IHLGM
|2,04
|310.164.097
|% 9,09
|
|ZOREN
|5,06
|762.863.231
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6687
|28,6747
|% -0,01
|
|Euro
|31,1552
|31,1727
|% 0,16
|
|Sterlin
|35,4983
|35,6763
|% 0,06
|
|Frank
|32,1588
|32,3525
|% 0,03
|
|Riyal
|7,6256
|7,6639
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,82
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|901,16
|902,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.038,53
|1.042,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,84
|77,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,28
|1.982,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHLGM
Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 148, 147, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 127, 48 artarak (% 1.58 ) 8, 209
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, IHLAS, REEDR
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MIATK, AVHOL
-
17:58XU100
Endeks 7, 759 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 69, 463.00 milyon TL de