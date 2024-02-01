***BYDNR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.02.2024 18:30
***BYDNR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BYDNR.E payları 02/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246248
BIST
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18:058.646
En Düşük
|Değişim
|: 1,76%
|| 149,46
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.682
18:0530,3369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0068
|Açılış
|: 30,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2422
18:0532,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1186
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9659
En Düşük
32,7715
18:051.999,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,99
|Açılış
|: 1.999,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.001,05
En Düşük
1.976,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|METUR
|8,02
|782.842
|% 31,26
|
|UMPAS
|10,45
|12.020.322
|% 10,00
|
|MARBL
|20,24
|465.977.134
|% 10,00
|
|DOFER
|43,56
|294.249.862
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|KBORU
|136,00
|51.794.512
|% -9,99
|
|TETMT
|7.250,00
|24.062.913
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|6.934.905
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|893.443.105
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|29.639.986
|% -9,97
|
|THYAO
|274,50
|10.598.488.696
|% 0,64
|
|YKBNK
|22,36
|5.125.190.412
|% 2,38
|
|TUPRS
|154,70
|4.677.120.728
|% 3,13
|
|EREGL
|43,72
|4.649.608.453
|% 1,34
|
|KCHOL
|169,90
|4.515.903.666
|% 5,72
|
|EKGYO
|10,24
|3.579.089.829
|% 1,89
|
|YKBNK
|22,36
|5.125.190.412
|% 2,38
|
|AKFGY
|2,09
|335.044.000
|% 1,95
|
|ZOREN
|4,72
|642.327.143
|% 1,29
|
|ISCTR
|25,86
|3.376.602.903
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3325
|30,3349
|% -0,03
|
|Euro
|32,9104
|32,9284
|% 0,32
|
|Sterlin
|38,3461
|38,5384
|% 0,04
|
|Frank
|35,0580
|35,2692
|% 0,11
|
|Riyal
|8,0711
|8,1116
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|913,85
|914,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,85
|962,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,26
|81,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,17
|2.050,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 8, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 105, 751.00 milyon TL de
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17:59KTSKR
Yüzde 5.12 oranında artışla 73.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 232, 106 adet işlem
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17:58HUBVC
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 198, 232 adet işlem
-
17:57BRKVY
Yüzde 7.71 oranında artışla 63.55 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 377 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 5.88 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 902, 935 adet işlem