***BYDNR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
18.08.2023 16:33
***BYDNR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Baydöner Restoranları payları, 21/08/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Turizm ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 84.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BAYDONER RESTORANLARI XUTUM 21/08/2023
BAYDONER RESTORANLARI XTUMY 21/08/2023
BAYDONER RESTORANLARI XYLDZ 21/08/2023
BAYDONER RESTORANLARI XHARZ 21/08/2023
BAYDONER RESTORANLARI XUHIZ 21/08/2023
BAYDONER RESTORANLARI XTRZM 21/08/2023
BAYDONER RESTORANLARI XSIZM 21/08/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187030
BIST