***BYDNR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BYDNR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BYDNR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBaydöner Restoranları payları, 21/08/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Turizm ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 84.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBAYDONER RESTORANLARI XUTUM 21/08/2023BAYDONER RESTORANLARI XTUMY 21/08/2023BAYDONER RESTORANLARI XYLDZ 21/08/2023BAYDONER RESTORANLARI XHARZ 21/08/2023BAYDONER RESTORANLARI XUHIZ 21/08/2023BAYDONER RESTORANLARI XTRZM 21/08/2023BAYDONER RESTORANLARI XSIZM 21/08/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187030BIST