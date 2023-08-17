***BYDNR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***BYDNR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [BYDNR]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi17/08/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıBaydöner Restoranları A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)18.000.000Baz Fiyat (TL)21İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih21/08/2023Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi15-16/08/2023AçıklamalarBaydöner Restoranları A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 84.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 18.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 21/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 21,00 TL/pay baz fiyat, "BYDNR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186515BIST