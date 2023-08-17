***BYDNR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
17.08.2023 18:10
***BYDNR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BYDNR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/08/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Baydöner Restoranları A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
18.000.000
Baz Fiyat (TL)
21
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/08/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
15-16/08/2023
Açıklamalar
Baydöner Restoranları A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 84.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 18.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 21/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 21,00 TL/pay baz fiyat, "BYDNR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186515
BIST
'
18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0541
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,5260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0891
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.651,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.651,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.253
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|151.975.471
|% 10,00
|
|ORMA
|84,70
|2.191.558
|% 10,00
|
|INVEO
|36,30
|183.407.590
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|688.973.087
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.354.003
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.143.929
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|222.474.668
|% -6,67
|
|MTRYO
|7,50
|7.594.387
|% -6,25
|
|OZSUB
|26,98
|99.724.069
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.717.607.558
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.483.954.556
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.448.616.629
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.102.031.751
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.199.012.753
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.404.060.428
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.506.454.401
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.727.615.561
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.686.145.736
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.199.012.753
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0914
|27,0979
|% 0,20
|
|Euro
|29,4973
|29,5229
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,4674
|34,6402
|% 0,31
|
|Frank
|30,7342
|30,9194
|% 0,30
|
|Riyal
|7,2046
|7,2407
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|3,37
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.652
|3,96
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.065
|11.147
|23,00
|
|Yarım
|5.549
|5.599
|12,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.799
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,26
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|1,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
-
17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
-
17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem