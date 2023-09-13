***BYDNR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2023 17:54
***BYDNR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BYDNR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194581
BIST
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18:058.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -146,01
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
7.978
En Yüksek
8.236
18:0526,9484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1057
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
18:0528,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0421
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
18:051.656,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.656,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|122,10
|136.162.778
|% 10,00
|
|CMENT
|183,70
|3.053.652
|% 10,00
|
|BRKVY
|50,05
|80.187.970
|% 10,00
|
|EBEBK
|74,80
|51.026.092
|% 10,00
|
|ISATR
|605.000,00
|605.000
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|188.158.458
|% -10,00
|
|SNPAM
|37,14
|6.225.407
|% -9,99
|
|OFSYM
|77,95
|203.124.218
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.947.809.600
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|635.199.853
|% -9,95
|
|SISE
|55,20
|10.335.883.564
|% 1,75
|
|ENKAI
|36,98
|7.946.045.372
|% -3,14
|
|YKBNK
|16,34
|5.811.617.039
|% 0,93
|
|THYAO
|231,70
|5.782.056.620
|% -1,82
|
|EREGL
|44,00
|4.799.121.782
|% -3,51
|
|YKBNK
|16,34
|5.811.617.039
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,47
|2.685.193.093
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,81
|1.415.093.407
|% -2,24
|
|SKBNK
|5,50
|1.334.478.919
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,06
|1.455.811.206
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9441
|26,9504
|% 0,40
|
|Euro
|28,9587
|28,9715
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,5635
|33,7318
|% 0,29
|
|Frank
|30,0663
|30,2474
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1615
|7,1974
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-1,17
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,64
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.030
|11.119
|-38,00
|
|Yarım
|5.532
|5.582
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.791
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,88
|19,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|0,41
|