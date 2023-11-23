***BYDNR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2023 17:18
***BYDNR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BYDNR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219663
BIST
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17:228.003
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 16,27
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.952
En Yüksek
8.062
17:2228,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0050
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
17:2231,5033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0714
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
17:221.848,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.848,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:20
|AVGYO
|9,24
|67.847.789
|% 10,00
|
|SAMAT
|29,48
|135.705.106
|% 10,00
|
|VERTU
|48,62
|119.199.322
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|126.999.040
|% 9,98
|
|SMART
|30,88
|71.898.512
|% 9,97
|
|DAPGM
|62,20
|28.970.459
|% -9,99
|
|ISBTR
|648.100,00
|1.348.098
|% -9,99
|
|PRZMA
|49,60
|36.646.999
|% -9,98
|
|YBTAS
|133.100,00
|3.998.520
|% -7,91
|
|MIPAZ
|45,46
|122.780.629
|% -6,54
|
|THYAO
|262,75
|14.525.974.345
|% 0,29
|
|ISCTR
|21,72
|5.284.632.312
|% 2,45
|
|YKBNK
|17,85
|4.822.881.048
|% 3,96
|
|AKBNK
|32,20
|4.281.143.245
|% 4,27
|
|TUPRS
|153,80
|3.627.579.387
|% -1,16
|
|YKBNK
|17,85
|4.822.881.048
|% 3,96
|
|ISCTR
|21,72
|5.284.632.312
|% 2,45
|
|EKGYO
|7,38
|1.382.845.706
|% -2,38
|
|ZOREN
|5,02
|711.173.476
|% -0,59
|
|IHLAS
|1,37
|188.587.846
|% 0,74
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8417
|28,8515
|% 0,00
|
|Euro
|31,4742
|31,4976
|% 0,21
|
|Sterlin
|36,0432
|36,2239
|% 0,28
|
|Frank
|32,4832
|32,6789
|% -0,10
|
|Riyal
|7,6679
|7,7064
|% -0,02
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,63
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|917,39
|918,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,71
|1.060,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,88
|80,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.992,58
|1.992,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35CMBTN
Yüzde 9.03 oranında artışla 2, 125.00 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 955 adet işlem
-
17:34GZNMI
Yüzde 5.30 oranında artışla 27.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 623 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 36 artarak (% 0.32 ) 8, 528
-
17:33XU100
Endeks 8, 002 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 88, 178.00 milyon TL de
-
17:33PAPIL
Yüzde 8.53 oranında artışla 39.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 359, 936 adet işlem