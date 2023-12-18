***BYDNR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2023 12:48
***BYDNR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BYDNR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BYDNR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226402
BIST
'
16:137.860
En Düşük
|Değişim
|: -1,67%
|| -133,48
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:1329,0613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0822
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:1331,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1457
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:131.891,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.891,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:13
|UFUK
|99,55
|3.843.534
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BANVT
|116,20
|65.457.815
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|4.577.473
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.039.571.936
|% -10,00
|
|CATES
|55,00
|630.625.789
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|60.489.167
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.356.645
|% -9,83
|
|MRGYO
|7,78
|47.336.915
|% -9,64
|
|ISCTR
|24,50
|5.389.437.074
|% 0,49
|
|THYAO
|248,20
|4.755.866.331
|% -1,99
|
|YKBNK
|21,44
|2.901.107.946
|% -0,92
|
|EREGL
|41,98
|2.500.907.939
|% 0,19
|
|HEKTS
|24,08
|1.879.042.644
|% 3,70
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.356.645
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,50
|5.389.437.074
|% 0,49
|
|YKBNK
|21,44
|2.901.107.946
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,40
|796.549.166
|% -0,13
|
|MOBTL
|4,72
|389.061.871
|% -8,17
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0556
|29,0613
|% 0,28
|
|Euro
|31,7600
|31,7736
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,6718
|36,8557
|% 0,14
|
|Frank
|33,3327
|33,5335
|% 0,55
|
|Riyal
|7,7234
|7,7621
|% 0,27
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,87
|23,91
|% 0,66
|
|Platin
|952,20
|955,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.176,67
|1.180,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,94
|77,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,15
|2.023,45
|% 0,66
|