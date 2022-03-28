***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi28/03/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2021Tarih31/12/2021Saati14:00AdresiEsentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad. N9 Şişli/İstanbulGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi, 3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı için huzur haklarının görüşülmesi ve tespiti, 6. 2022 yılı hesap dönemi denetimi için bağımsız denetim DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. ile sözleşme yapılmasına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 7. 15 ay içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı Senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dâhil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi, 8. Şirket ana sermayesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 140.000.000 TL'den 175.000.000 TL'ye çıkarılması, 9. Ortaklara dağıtılacak karın görüşülmesi, 10. Dilekler ve kapanış,Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1-DİVAN BAŞKANLIĞINA: DİKRAN GÜLMEZGİL'in OY TOPLAYICILIĞINA : HERMAN GÜRCİYAN'ın KATİPLİĞE : ERDOĞAN ÖZEN'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divana tutanağın imzalanması için yetki verildi. 2- 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Erdoğan Özen tarafından okundu daha sonra bağımsız denetim raporu Herman Gürciyan tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 3-2021 yılı finansal tablolar Herman Gürciyan tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı. 4-Yönetim kurulu üyeleri şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. 5-Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı verilmesi görüşüldü. Dikran Gülmezgil'e ayda 180.000.- TL net, Melissa Gülmezgil Bağ'a 90.000.- TL net, Dursun Ali Alp'e 41.000.-TL net huzur hakkı verilmesine oybirliği ile karar verildi. 6-2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılması ile ilişkin yönetim kurulu teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. 7-15 ay içinde Yönetim kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlemeler de dahil diğer borçlanma senetleri. Alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yetki verilmesi müzakere edildi ve oybirliği ile yönetim kuruluna yetki verildi. 8- Şirket ana sözleşmesinin dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından karşılanarak 140.000.000.- TL sından 175.000.000.- TL sına çıkarılması için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün E-5003549-431.02-00072985243 sayılı yazıları ile izni alınan ana sözleşmenin sermaye ile ilgili 6'ncı maddesinin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden ekteki tadil tasarısı görüşüldü. Yeni şekli oy birliği ile kabul edildi. 9-Ortaklara dağıtılacak kar miktarı görüşüldü. Ortaklara 4.500.000.- TL net 31.12.2022 tarihine kadar kar dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi. 10-Başkaca görüşülecek bir konu olmadığından toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu 28.03.2022 Tarihinde Saat 14:00'daEsentepe Mahallesi Yıldız Posta Cad.N9 Şişli/İstanbuladresinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013454BIST