***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.06.2021 14:09
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Esentepe Mah. Yıldız Posta Cad. N:9 Şişli 34394 İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mah. Yıldız Posta Cad. N:9 Şişli 34394 İstanbul 02122177171 02122170245
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL/BONO 300000000 TRY Yurtiçi 10.06.2021 10.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 150000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 30000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 130000000 TRY Yurtiçi 28.06.2018 28.06.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 150000000 TRY Yurtiçi 21.07.2017 21.08.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 75000000 TRY Yurtiçi 07.10.2016 07.10.2017 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 30000000 TRY Yurtiçi 13.11.2015 12.11.2016 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Dikran GÜLMEZGİL 96586000 TRY 68,99
Melisa GÜLMEZGİL BAĞ 41860000 TRY 29,90
Alen BAĞ 1400000 TRY 1
Berna TUNCAY 140000 TRY 0,1
SİLVA BALCIOĞLU 14000 TRY 0,01
TOPLAM 140000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944114
BIST