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***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.06.2022 14:20
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL/BONO 421000000 TRY Yurtiçi 09.06.2022 09.06.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 300000000 TRY Yurtiçi 10.06.2021 10.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 150000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 30000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 130000000 TRY Yurtiçi 28.06.2018 28.06.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 150000000 TRY Yurtiçi 21.07.2017 21.08.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 75000000 TRY Yurtiçi 07.10.2016 07.10.2017 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 30000000 TRY Yurtiçi 13.11.2015 12.11.2016 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037915


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ORMA 28,60 98.936 % 10,00  
IMASM 48,74 5.001.776 % 9,97  
LIDFA 10,57 5.264.066 % 9,65  
TSGYO 5,36 72.039.756 % 9,61  
SANEL 6,69 8.967.656 % 8,60  
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Dolar 17,3060 17,3199 % 0,12  
Euro 18,1456 18,1723 % -0,56  
Sterlin 21,1865 21,2928 % -0,56  
Frank 17,8939 18,0017 % 0,38  
Riyal 4,5986 4,6217 % 0,02  
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15:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.850 1.850 -7,36  
Altın Gr. 1.028 1.028 -4,74  
Cumhuriyet 6.822 6.925 61,00  
Tam 6.810 6.914 -52,00  
Yarım 3.343 3.382 -25,00  
Çeyrek 1.675 1.690 -13,00  
Gümüş.Ons 21,89 21,91 -0,04  
Gümüş Gr. 12,14 12,15 -0,07  
B. Petrol 119 119 -0,35  
Seans Raporu 15:38
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