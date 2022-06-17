***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2022 14:20
***CAGFA*** ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVİL/BONO 421000000 TRY Yurtiçi 09.06.2022 09.06.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 300000000 TRY Yurtiçi 10.06.2021 10.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 150000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 30000000 TRY Yurtiçi 25.07.2019 25.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 130000000 TRY Yurtiçi 28.06.2018 28.06.2019 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 150000000 TRY Yurtiçi 21.07.2017 21.08.2018 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 75000000 TRY Yurtiçi 07.10.2016 07.10.2017 Nitelikli Yatırımcıya Satış
TAHVİL/BONO 30000000 TRY Yurtiçi 13.11.2015 12.11.2016 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037915
BIST
15:382.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 30,07
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:3817,3199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:3818,1723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1029
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:381.029,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.029,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:38
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.001.776
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,36
|72.039.756
|% 9,61
|
|SANEL
|6,69
|8.967.656
|% 8,60
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,35
|3.879.629
|% -4,80
|
|BAYRK
|5,96
|6.263.865
|% -4,33
|
|YGGYO
|21,48
|12.555.959
|% -4,02
|
|THYAO
|47,98
|2.774.923.488
|% 1,35
|
|EREGL
|28,84
|2.246.327.157
|% -1,23
|
|SASA
|45,78
|1.300.065.829
|% 0,75
|
|SISE
|21,70
|1.297.362.115
|% 3,04
|
|KOZAL
|192,10
|1.001.313.063
|% 6,96
|
|PRDGS
|2,79
|465.639.493
|% 1,09
|
|ODAS
|2,95
|399.573.617
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,75
|572.979.299
|% 2,15
|
|AKBNK
|8,70
|810.946.537
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,58
|219.678.360
|% 1,18
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3060
|17,3199
|% 0,12
|
|Euro
|18,1456
|18,1723
|% -0,56
|
|Sterlin
|21,1865
|21,2928
|% -0,56
|
|Frank
|17,8939
|18,0017
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5986
|4,6217
|% 0,02
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,36
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-4,74
|
|Cumhuriyet
|6.822
|6.925
|61,00
|
|Tam
|6.810
|6.914
|-52,00
|
|Yarım
|3.343
|3.382
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,35
|