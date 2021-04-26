***CANTE* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.04.2021 09:42
***CANTE******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Çan2 Termik A.Ş.Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930792
BIST
11:091.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 19,19
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.365
En Düşük
1.344
11:098,3240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0448
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2968
11:0910,0789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0607
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0574
11:09477,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,15
|Açılış
|: 477,11
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
476,32
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|KSTUR
|245,70
|160.196
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|SUMAS
|65,55
|230.146
|% 9,98
|
|TUCLK
|7,06
|920.727
|% 9,97
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|PEKGY
|1,31
|18.916.169
|% -3,68
|
|DERHL
|6,20
|592.542
|% -2,82
|
|IDEAS
|70,00
|28.840
|% -2,51
|
|EKIZ
|6,55
|16.198
|% -2,24
|
|GWIND
|6,10
|312.009.426
|% 9,71
|
|KOZAL
|108,20
|133.736.305
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,82
|84.716.364
|% 1,11
|
|TAVHL
|18,37
|61.456.119
|% 1,94
|
|PGSUS
|65,30
|57.068.240
|% 3,49
|
|GWIND
|6,10
|312.009.426
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,82
|84.716.364
|% 1,11
|
|IHLGM
|1,01
|21.458.760
|% 1,00
|
|PEKGY
|1,31
|18.916.169
|% -3,68
|
|CEMAS
|1,15
|11.854.252
|% 3,60
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3189
|8,3240
|% -0,54
|
|Euro
|10,0714
|10,0789
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,5968
|11,6550
|% 0,13
|
|Frank
|9,0997
|9,1545
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2205
|2,2317
|% -0,19
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,01
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,79
|64,79
|-0,63
|