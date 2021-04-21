***CANTE* *AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
21.04.2021 16:28
***CANTE******AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çan2 Termik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930136
BIST
17:451.331
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -34,64
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
17:458,1872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0800
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
17:459,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0980
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
17:45471,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 8,04
|Açılış
|: 471,87
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.913.858
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|13.911.684
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.603.880
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|39.922.239
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.609.974
|% -10,00
|
|PAMEL
|27,90
|2.593.447
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.325.017
|% -10,00
|
|EREGL
|17,89
|1.265.074.251
|% -1,87
|
|PETKM
|6,34
|1.097.734.142
|% -3,50
|
|GARAN
|6,98
|1.046.402.569
|% -1,55
|
|KRDMD
|6,90
|636.125.654
|% -4,17
|
|THYAO
|10,87
|550.485.149
|% -2,60
|
|YKBNK
|2,06
|419.129.493
|% -2,83
|
|PETKM
|6,34
|1.097.734.142
|% -3,50
|
|GARAN
|6,98
|1.046.402.569
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,79
|253.340.316
|% -2,72
|
|TSKB
|1,22
|132.079.609
|% -3,17
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1828
|8,1872
|% 0,99
|
|Euro
|9,8585
|9,8669
|% 1,00
|
|Sterlin
|11,3642
|11,4212
|% 0,83
|
|Frank
|8,8732
|8,9266
|% 0,59
|
|Riyal
|2,1755
|2,1864
|% 0,92
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|10,97
|
|Altın Gr.
|471
|471
|7,64
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,20
|
|B. Petrol
|66,06
|66,06
|-0,51
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:56DGATE
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 12.11 lira fiyatla işlem gören hissede 361, 530 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ARCLK, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 4 kaybederek (% -2.57 ) 1, 151
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, UMPAS, KERVN, UTPYA, FORMT, ATLAS, BRKO, ATSYH
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HDFGS, VKFYO, TUREX, BRMEN, UFUK, AVGYO, PAMEL, EUYO, INTEM, SNPAM