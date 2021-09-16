***CANTE* *BIOEN* *TEZOL* *MERIT* *YBTAS* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***CANTE******BIOEN******TEZOL******MERIT******YBTAS******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, BIOEN, CANTE, MERIT, TEZOL, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E DİLAVER ÇİLİNGİROĞLU 4.410,450BIOEN 2 BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. E BEHİYE KAYA 112.198,000BIOEN 3 BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. E EYÜP HASKAYA 79.229,000BIOEN 4 BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. E SERAP KAYA 48.234,000BIOEN 5 BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. E SERAP KAYA 204.201,000BIOEN 6 BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. E ÖZGEN POLAT 7.000,000BIOEN 7 BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. E ÖZGEN POLAT 25.500,000CANTE 8 ÇAN2 TERMİK A.Ş E BEHİYE KAYA 46.850,000MERIT 9 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E MARİKA TATYANA HOŞHOŞ 1.397,000TEZOL 10 EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ÖZGEN POLAT 312,000YBTAS 11 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MERT MURATDAĞI 0,480YBTAS 12 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MERT MURATDAĞI 0,480(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964111BIST