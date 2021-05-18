***CANTE* *BIOEN* *YKGYO* *TKNSA* *ODAS* *HEKTS* *YKBNK* *YKB* *SAHOL* *BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.05.2021 09:09
***CANTE******BIOEN******YKGYO******TKNSA******ODAS******HEKTS******YKBNK******YKB******SAHOL******BURCE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BIOEN, BURCE, ODAS, CANTE, HEKTS, SAHOL, TKNSA, YKGYO, YKB, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936685
BIST
10:351.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,27
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
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1.466
En Düşük
1.461
10:358,3469
En Yüksek
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|: 0,42%
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|Açılış
|: 8,3050
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|Önceki Kapanış
|: 8,2250
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 498,95
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501,99
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:35
|NTGAZ
|10,89
|9.284.618
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|INVEO
|149,80
|44.787.161
|% 8,95
|
|IHGZT
|1,32
|5.748.727
|% -9,59
|
|AYCES
|77,00
|307.089
|% -8,39
|
|YAPRK
|83,55
|23.062.999
|% -7,73
|
|FLAP
|2,74
|8.814.888
|% -5,52
|
|IZTAR
|20,04
|2.945.266
|% -4,84
|
|SISE
|8,07
|439.852.033
|% 3,07
|
|GARAN
|8,07
|423.652.018
|% 1,38
|
|THYAO
|13,21
|181.502.476
|% -1,12
|
|KRDMD
|8,34
|153.872.577
|% 2,21
|
|EREGL
|19,67
|121.762.736
|% 1,24
|
|SISE
|8,07
|439.852.033
|% 3,07
|
|GARAN
|8,07
|423.652.018
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,94
|74.038.190
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,16
|78.064.845
|% 1,41
|
|AKBNK
|5,23
|117.292.557
|% 1,75
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3429
|8,3469
|% 0,42
|
|Euro
|10,1821
|10,1870
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,8171
|11,8763
|% 0,86
|
|Frank
|9,2605
|9,3163
|% 1,03
|
|Riyal
|2,2194
|2,2305
|% 0,44
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|2,24
|
|Altın Gr.
|501
|501
|1,64
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,51
|28,54
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,11
|
|B. Petrol
|70,08
|70,08
|0,62
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