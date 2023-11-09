***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.11.2023 10:51
***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: HLY Satıcı Üye: HLY (Fiyat: 21,76 TL , Miktar: 138.116.902 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216200
BIST
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13:327.787
En Düşük
|Değişim
|: -0,93%
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|Açılış
|: 7.801
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|: 7.861
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En Yüksek
7.855
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 28,5450
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|Önceki Kapanış
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28,5392
En Düşük
28,3872
13:3230,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 30,5500
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|Önceki Kapanış
|: 30,4800
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En Düşük
30,4456
13:321.783,51
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.783,51
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|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
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En Düşük
1.780,48
BIST En Aktif Hisseler13:30
|REEDR
|24,42
|1.008.872.644
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|26.151.048
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.266,00
|2.456.344
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|11.658.733
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|16.888.838
|% 9,98
|
|VANGD
|25,20
|2.973.800
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|6.612.417
|% -9,99
|
|ISBTR
|711.985,00
|2.847.953
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|50.031.716
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.200.785
|% -9,97
|
|TABGD
|190,40
|4.392.375.629
|% 6,19
|
|THYAO
|226,20
|2.516.582.066
|% -1,05
|
|PETKM
|21,04
|1.759.787.172
|% 2,73
|
|BRSAN
|829,00
|1.633.918.248
|% 2,35
|
|ISCTR
|20,52
|1.434.488.036
|% -1,06
|
|EKGYO
|6,81
|650.008.840
|% -1,87
|
|PETKM
|21,04
|1.759.787.172
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,19
|85.813.272
|% 2,59
|
|YKBNK
|16,99
|1.198.052.628
|% -0,23
|
|ISCTR
|20,52
|1.434.488.036
|% -1,06
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4984
|28,5074
|% 0,20
|
|Euro
|30,5291
|30,5514
|% 0,12
|
|Sterlin
|34,9221
|35,0972
|% 0,19
|
|Frank
|31,5226
|31,7125
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5757
|7,6137
|% 0,19
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,45
|22,49
|% 0,66
|
|Platin
|867,29
|868,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,43
|1.036,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,24
|80,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,93
|1.947,20
|% 0,66
|