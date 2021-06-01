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***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

01.06.2021 19:15



***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Çan2 Termik A.Ş. (CANTE.E) payında 02/06/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı"  önleyici tedbiri uygulanacaktır.  CANTE.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/07/2021'dir. Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, CANTE.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 02/06/2021 tarihinden  itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.     Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil  Numarası

    Ercan GÜZEL
    12363496

Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/07/2021'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939459


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