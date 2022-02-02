***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
02.02.2022 18:16
***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) payında 03/02/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 02/03/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999054
BIST
17:592.002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -13,19
|Açılış
|: 2.029
|
|Önceki Kapanış
|: 2.015
|
2.033
En Düşük
1.994
17:5913,4927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0188
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5548
En Düşük
13,4311
17:5915,2824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0414
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0700
|
15,2907
En Düşük
15,2003
17:59781,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 6,70
|Açılış
|: 782,03
|
|Önceki Kapanış
|: 774,93
|
789,44
En Düşük
771,59
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATATP
|74,25
|59.815.556
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|1.182.800
|% 9,99
|
|YEOTK
|63,35
|118.907.593
|% 9,98
|
|VBTYZ
|31,30
|141.973.752
|% 9,98
|
|TURGG
|149,00
|45.632.495
|% 9,96
|
|ORCAY
|63,60
|6.541.896
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|1.381.921
|% -9,88
|
|SELVA
|15,73
|77.038.317
|% -9,70
|
|EMNIS
|20,62
|272.021
|% -8,36
|
|MANAS
|27,44
|154.901.860
|% -8,10
|
|GARAN
|12,29
|3.495.373.783
|% 2,93
|
|YKBNK
|4,33
|2.475.702.719
|% 5,35
|
|THYAO
|27,80
|2.363.545.049
|% -1,84
|
|AKBNK
|8,12
|1.888.060.696
|% 1,50
|
|SISE
|13,92
|1.419.033.734
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,33
|2.475.702.719
|% 5,35
|
|GARAN
|12,29
|3.495.373.783
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,43
|575.785.695
|% -2,02
|
|AKBNK
|8,12
|1.888.060.696
|% 1,50
|
|TSKB
|1,61
|244.186.255
|% 3,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4732
|13,4927
|% 0,14
|
|Euro
|15,2322
|15,2824
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,2244
|18,3158
|% 1,03
|
|Frank
|14,6002
|14,6881
|% 0,93
|
|Riyal
|3,5782
|3,5961
|% 0,64
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-0,10
|
|Altın Gr.
|782
|782
|7,10
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|60,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|61,66
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|29,83
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|14,91
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,63
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,02
|
|B. Petrol
|89,29
|89,29
|-0,02
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59DOAS
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 48.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 382, 761 adet işlem
-
17:58RYGYO
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 953, 238 adet işlem
-
17:57DOAS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 49.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 497 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 24, 710.00 milyon TL de
-
17:55TKFEN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 802, 917 adet işlem