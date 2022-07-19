***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [CANTE]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Çan2 Termik A.Ş. (CANTE.E) payında 20/07/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" tedbiri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 19/08/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046631BIST