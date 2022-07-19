***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
19.07.2022 18:16
***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Çan2 Termik A.Ş. (CANTE.E) payında 20/07/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 19/08/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046631
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1362
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
18:0518,0005
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2865
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
18:05967,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,89
|Açılış
|: 967,44
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.631.457
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.335
|% 9,99
|
|ESCAR
|48,70
|10.700.832
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.597.397
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.809.787
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.983.218
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.920.258
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.665.198.045
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.876.329.323
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.432.020.722
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.239.044.278
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.232.225.713
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.432.020.722
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.209.165.100
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.232.225.713
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|273.867.839
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|888.787.625
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5565
|17,5676
|% 0,78
|
|Euro
|17,9877
|18,0066
|% 1,65
|
|Sterlin
|21,0740
|21,1797
|% 1,28
|
|Frank
|18,0735
|18,1824
|% 1,57
|
|Riyal
|4,6634
|4,6868
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|3,78
|
|Altın Gr.
|966
|967
|7,10
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.546
|6.621
|-3,00
|
|Yarım
|3.189
|3.236
|3,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
-
17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem