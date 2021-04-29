***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [CANTE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarCan2 Termik payları, 30/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Elektrik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 320.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiCAN2 TERMIK XUTUM 30/04/2021CAN2 TERMIK XTUMY 30/04/2021CAN2 TERMIK XYLDZ 30/04/2021CAN2 TERMIK XHARZ 30/04/2021CAN2 TERMIK XUHIZ 30/04/2021CAN2 TERMIK XELKT 30/04/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932422BIST