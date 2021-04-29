***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
29.04.2021 17:10
***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Can2 Termik payları, 30/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Elektrik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 320.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %23 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
CAN2 TERMIK XUTUM 30/04/2021
CAN2 TERMIK XTUMY 30/04/2021
CAN2 TERMIK XYLDZ 30/04/2021
CAN2 TERMIK XHARZ 30/04/2021
CAN2 TERMIK XUHIZ 30/04/2021
CAN2 TERMIK XELKT 30/04/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932422
BIST
17:021.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,36
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
17:028,2516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0629
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
17:0210,0450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0957
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0450
En Düşük
9,8754
17:02465,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,43
|Açılış
|: 465,77
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler17:02
|CMBTN
|259,60
|11.229.993
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.673.306
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.157.879
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.565.937
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.396.399
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.270.977
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|BNTAS
|6,16
|86.804.871
|% -8,74
|
|GARAN
|7,21
|872.605.104
|% 1,26
|
|PETKM
|6,72
|647.723.546
|% 3,07
|
|EREGL
|19,10
|561.309.656
|% 0,84
|
|SASA
|36,72
|397.048.048
|% 0,88
|
|KRDMD
|7,11
|375.921.692
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,10
|278.204.473
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|872.605.104
|% 1,26
|
|PETKM
|6,72
|647.723.546
|% 3,07
|
|AKBNK
|4,88
|359.187.090
|% 0,62
|
|TSKB
|1,25
|76.928.848
|% 3,31
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2401
|8,2516
|% 0,77
|
|Euro
|9,9712
|10,0450
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,4497
|11,5071
|% 0,57
|
|Frank
|9,0003
|9,0545
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1890
|2,1999
|% 0,53
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-21,99
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,83
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|0,01
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|1,48
|