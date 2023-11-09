***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***CANTE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [CANTE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarCAN2 TERMIK'in çıkarılmış sermayesinin 800.000.000 TL'den 938.116.902,57 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 10.11.2023 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 938.116.902,57 fiili dolaşımdaki pay oranı %42 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216224BIST