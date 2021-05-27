***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2021 11:37
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938352
BIST
14:211.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.420
14:218,4435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
14:2110,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0079
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
14:21514,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,99
|Açılış
|: 514,73
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
513,77
BIST En Aktif Hisseler14:21
|YAYLA
|3,19
|23.465.027
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.207.581
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.436.985
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.110.695
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|28.656.514
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|27.875.483
|% -9,88
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|ISGSY
|12,93
|41.727.011
|% -5,21
|
|THYAO
|13,44
|1.025.216.711
|% 2,99
|
|GARAN
|8,10
|529.542.605
|% -0,37
|
|CANTE
|8,28
|435.240.155
|% -0,48
|
|TRILC
|48,64
|352.961.779
|% 1,12
|
|TUPRS
|98,95
|329.809.968
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,16
|298.826.033
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|191.267.314
|% -0,53
|
|THYAO
|13,44
|1.025.216.711
|% 2,99
|
|GARAN
|8,10
|529.542.605
|% -0,37
|
|GWIND
|4,27
|252.666.327
|% 4,40
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4414
|8,4435
|% -0,15
|
|Euro
|10,3187
|10,3236
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9346
|11,9945
|% 0,25
|
|Frank
|9,3735
|9,4299
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2454
|2,2567
|% -0,11
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-1,22
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.405
|3.457
|-13,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,44
|
|Yarım
|1.637
|1.680
|-6,98
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,50
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,20
|68,20
|-0,53
|
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