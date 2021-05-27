***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2021 11:55
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CANTE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938359
BIST
14:421.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,09
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.420
14:428,4424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0135
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
14:4210,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0023
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
14:42514,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,62
|Açılış
|: 514,10
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
513,71
BIST En Aktif Hisseler14:42
|YAYLA
|3,19
|24.193.910
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.214.249
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.454.975
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.147.768
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|28.694.167
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|31.156.118
|% -9,88
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|ISGSY
|12,87
|42.144.864
|% -5,65
|
|THYAO
|13,42
|1.048.124.648
|% 2,84
|
|GARAN
|8,11
|539.159.137
|% -0,25
|
|CANTE
|8,17
|444.828.060
|% -1,80
|
|TRILC
|48,44
|356.597.566
|% 0,71
|
|TUPRS
|98,85
|339.431.870
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,16
|300.775.378
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|191.486.259
|% -1,05
|
|THYAO
|13,42
|1.048.124.648
|% 2,84
|
|GARAN
|8,11
|539.159.137
|% -0,25
|
|GWIND
|4,26
|260.101.861
|% 4,16
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4401
|8,4424
|% -0,16
|
|Euro
|10,3137
|10,3180
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,9365
|11,9964
|% 0,27
|
|Frank
|9,3672
|9,4237
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2446
|2,2559
|% -0,14
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,79
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.452
|-18,00
|
|Tam
|3.385
|3.470
|-17,53
|
|Yarım
|1.636
|1.679
|-8,48
|
|Çeyrek
|821
|839
|-4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,67
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,96
|67,96
|-0,77
|