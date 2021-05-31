***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2021 10:01
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CANTE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938909
BIST
11:211.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:218,4834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0813
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4719
11:2110,3530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0889
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3388
11:21519,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,71
|Açılış
|: 519,55
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,48
BIST En Aktif Hisseler11:21
|YAYLA
|3,85
|29.542.585
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|2.729.539
|% 9,87
|
|EUYO
|4,65
|2.305.598
|% 7,64
|
|BALAT
|5,81
|33.198
|% 6,61
|
|KUTPO
|36,12
|72.497.448
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.202.247
|% -9,95
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|ADESE
|1,41
|16.369.810
|% -6,62
|
|CASA
|136,00
|18.632
|% -6,21
|
|THYAO
|13,25
|383.359.822
|% 2,08
|
|KRDMD
|8,00
|270.175.859
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,95
|205.632.504
|% 3,72
|
|GARAN
|7,97
|191.986.275
|% -0,13
|
|KOZAL
|120,40
|167.682.825
|% 0,58
|
|EKGYO
|1,95
|205.632.504
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|117.812.194
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,05
|34.908.432
|% 5,00
|
|THYAO
|13,25
|383.359.822
|% 2,08
|
|ZRGYO
|1,61
|44.580.719
|% 0,63
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4813
|8,4834
|% -0,95
|
|Euro
|10,3458
|10,3530
|% -0,85
|
|Sterlin
|11,9935
|12,0536
|% -1,02
|
|Frank
|9,3919
|9,4484
|% -0,92
|
|Riyal
|2,2560
|2,2673
|% -0,92
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,01
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,97
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,59
|69,59
|0,87
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:34EKGYO
Yüzde 4.26 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 449, 912 adet işlem
-
11:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 35 artarak (% 0.16 ) 1, 509
-
11:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
11:33XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 3, 769.00 milyon TL de
-
11:33CELHA
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 418 adet işlem