***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2021 11:32
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939820
BIST
12:501.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.435
12:508,6338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0411
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6382
En Düşük
8,5886
12:5010,5569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0589
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,5569
En Düşük
10,4950
12:50525,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,22
|Açılış
|: 525,26
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
527,90
En Düşük
524,54
BIST En Aktif Hisseler12:50
|KATMR
|3,63
|45.441.552
|% 10,00
|
|PENGD
|3,45
|8.284.123
|% 9,87
|
|EPLAS
|30,10
|9.078.219
|% 9,06
|
|MZHLD
|42,00
|3.460.524
|% 8,86
|
|GOLTS
|48,62
|27.048.792
|% 8,67
|
|BALAT
|6,31
|62.822
|% -7,21
|
|ORMA
|30,00
|52.620
|% -6,25
|
|SNPAM
|15,00
|33.270
|% -6,13
|
|QNBFB
|42,18
|11.389
|% -5,47
|
|CANTE
|8,08
|37.996.978
|% -4,72
|
|THYAO
|13,92
|1.230.237.090
|% 1,98
|
|GARAN
|8,06
|622.250.273
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,91
|422.247.789
|% 1,28
|
|SISE
|7,97
|337.532.409
|% 2,05
|
|SASA
|34,42
|286.944.246
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,20
|248.277.482
|% -0,45
|
|THYAO
|13,92
|1.230.237.090
|% 1,98
|
|GARAN
|8,06
|622.250.273
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,62
|39.036.438
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,95
|111.798.527
|% 1,04
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6313
|8,6338
|% 0,48
|
|Euro
|10,5498
|10,5569
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,1986
|12,2598
|% 0,48
|
|Frank
|9,5490
|9,6065
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2939
|2,3054
|% 0,42
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-15,12
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-5,00
|
|Tam
|3.461
|3.548
|-8,40
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|-4,06
|
|Çeyrek
|839
|858
|-2,03
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,25
|71,25
|-0,10
|