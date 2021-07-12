***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 17:22
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CANTE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950360
BIST
17:501.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -21,01
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:508,6327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0254
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6167
17:5010,2492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0434
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:50501,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,24
|Açılış
|: 501,30
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:50
|VBTYZ
|13,72
|46.074.696
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.288.357
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|29.060.745
|% 9,73
|
|EDIP
|3,16
|45.817.855
|% 9,72
|
|AVHOL
|5,33
|10.325.027
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.551.567
|% -9,96
|
|IDEAS
|49,50
|23.573.899
|% -9,92
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,66
|1.361.022.967
|% 1,52
|
|THYAO
|13,37
|820.082.827
|% -1,47
|
|KRDMD
|7,17
|662.485.620
|% -0,69
|
|EREGL
|18,17
|501.111.871
|% 0,66
|
|PETKM
|5,34
|476.893.909
|% -1,84
|
|YKBNK
|2,26
|410.346.710
|% -0,88
|
|GARAN
|8,66
|1.361.022.967
|% 1,52
|
|PEKGY
|1,09
|126.313.151
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,80
|208.912.379
|% -2,70
|
|KRDMD
|7,17
|662.485.620
|% -0,69
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6285
|8,6327
|% -0,29
|
|Euro
|10,2404
|10,2492
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9659
|12,0259
|% -0,28
|
|Frank
|9,3976
|9,4542
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2944
|2,3059
|% -0,31
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,60
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-0,55
|