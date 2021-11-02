***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 17:32
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974018
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,5795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0432
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0289
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05550,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,98
|Açılış
|: 550,82
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
553,35
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|HEDEF
|3,77
|146.081.773
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,36
|142.937.852
|% 8,67
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|BIOEN
|22,34
|398.592.609
|% -9,55
|
|KARYE
|21,98
|138.731.717
|% -9,55
|
|FADE
|7,39
|161.599.360
|% -8,08
|
|TEZOL
|14,08
|459.526.526
|% 2,10
|
|BIOEN
|22,34
|398.592.609
|% -9,55
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|FADE
|7,39
|161.599.360
|% -8,08
|
|ATATP
|50,60
|160.222.174
|% 5,64
|
|ZRGYO
|2,31
|138.916.744
|% 5,00
|
|HEDEF
|3,77
|146.081.773
|% 9,91
|
|PEKGY
|0,97
|32.166.893
|% -1,02
|
|TEZOL
|14,08
|459.526.526
|% 2,10
|
|FADE
|7,39
|161.599.360
|% -8,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5746
|9,5796
|% 0,45
|
|Euro
|11,0961
|11,1032
|% 0,26
|
|Sterlin
|13,0071
|13,0723
|% 0,11
|
|Frank
|10,4353
|10,4981
|% -0,10
|
|Riyal
|2,5464
|2,5592
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-4,01
|
|Altın Gr.
|553
|553
|2,82
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|-0,52
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Seans Raporu
18:05
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