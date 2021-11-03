***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 10:04
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974115
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.533
En Düşük
1.533
18:059,6544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0520
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
18:0511,2000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0767
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
18:05552,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,93
|Açılış
|: 552,98
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,50
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|3,03
|443.631
|% 14,58
|
|IHAAS
|5,06
|1.117.349
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,80
|2.487.275
|% 9,94
|
|ERBOS
|128,00
|3.234.816
|% 4,23
|
|MMCAS
|5,80
|85.109
|% 3,94
|
|BASGZ
|31,70
|2.648.979
|% -8,33
|
|NUGYO
|11,71
|506.118
|% -7,36
|
|SONME
|24,10
|1.057.219
|% -6,95
|
|KRGYO
|6,21
|1.611.861
|% -6,76
|
|MAKTK
|3,16
|107.838
|% -3,95
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 0,00
|
|EREGL
|19,06
|725.060.460
|% -0,16
|
|ISCTR
|5,82
|541.801.205
|% 0,00
|
|BIOEN
|22,34
|398.592.609
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,82
|541.801.205
|% 0,00
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,11
|89.666.548
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,31
|138.916.744
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6498
|9,6544
|% 0,54
|
|Euro
|11,1863
|11,2000
|% 0,69
|
|Sterlin
|13,1259
|13,1917
|% 0,69
|
|Frank
|10,5271
|10,5905
|% 0,67
|
|Riyal
|2,5675
|2,5804
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-6,83
|
|Altın Gr.
|553
|553
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,01
|
|B. Petrol
|83,85
|83,85
|-0,87
|
Seans Raporu
18:05
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10:09VERTU
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 085, 849 adet işlem
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10:08ERBOS
Yüzde 9.94 oranında artışla 122.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 665 adet işlem
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10:06BRLSM
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 731, 028 adet işlem
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10:05XU100
Endeks 1, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 20, 901.00 milyon TL de
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10:05VERUS
Yüzde 4.26 oranında artışla 49.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 801, 921 adet işlem