***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 10:26
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974131
BIST
10:101.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,39
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.537
En Düşük
1.529
10:109,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0358
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6705
En Düşük
9,5937
10:1011,1756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0523
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,2077
En Düşük
11,1061
10:10552,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,36
|Açılış
|: 552,42
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler10:08
|IHAAS
|5,06
|2.994.493
|% 10,00
|
|DOBUR
|70,80
|11.493.161
|% 9,94
|
|FRIGO
|2,88
|2.440.835
|% 8,91
|
|ERBOS
|132,40
|51.050.792
|% 7,82
|
|PRKAB
|24,20
|16.042.813
|% 7,75
|
|BASGZ
|31,14
|31.870.977
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,63
|4.050.841
|% -7,99
|
|KRGYO
|6,29
|5.617.353
|% -5,56
|
|MAKTK
|3,12
|1.953.673
|% -5,17
|
|KARYE
|20,86
|11.709.169
|% -5,10
|
|GARAN
|10,16
|205.213.665
|% 0,00
|
|THYAO
|15,44
|101.086.659
|% -0,32
|
|TSPOR
|5,37
|90.320.486
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,01
|51.675.658
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,83
|51.636.471
|% 0,00
|
|ODAS
|1,45
|48.029.864
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,01
|51.675.658
|% -0,99
|
|GARAN
|10,16
|205.213.665
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,83
|51.636.471
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,37
|90.320.486
|% 0,00
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6332
|9,6402
|% 0,39
|
|Euro
|11,1639
|11,1746
|% 0,46
|
|Sterlin
|13,1123
|13,1780
|% 0,59
|
|Frank
|10,5180
|10,5814
|% 0,58
|
|Riyal
|2,5647
|2,5776
|% 0,49
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-7,06
|
|Altın Gr.
|553
|553
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|-0,91
|