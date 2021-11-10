***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2021 15:55
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CANTE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976824
BIST
17:551.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,70
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:559,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0913
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
17:5511,3481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0543
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
17:55588,43
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 15,21
|Açılış
|: 588,43
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:55
|BANVT
|72,05
|24.694.208
|% 10,00
|
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|OYLUM
|8,05
|6.778.891
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,47
|16.488.026
|% 9,97
|
|TURGG
|144,60
|13.420.786
|% 9,96
|
|RALYH
|8,01
|75.352.821
|% -9,49
|
|DOKTA
|32,10
|8.735.813
|% -8,81
|
|KLMSN
|10,14
|33.543.708
|% -7,40
|
|SARKY
|16,91
|50.899.866
|% -7,34
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|GARAN
|10,76
|3.556.367.746
|% 1,70
|
|PETKM
|7,27
|3.148.232.678
|% 0,14
|
|TSPOR
|6,54
|1.782.260.334
|% 5,83
|
|THYAO
|18,19
|1.735.129.836
|% 0,17
|
|SISE
|9,55
|1.649.603.795
|% 2,80
|
|PETKM
|7,27
|3.148.232.678
|% 0,14
|
|GARAN
|10,76
|3.556.367.746
|% 1,70
|
|TSPOR
|6,54
|1.782.260.334
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,12
|797.458.548
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,11
|512.583.943
|% -0,47
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8178
|9,8235
|% 0,94
|
|Euro
|11,3398
|11,3481
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,2379
|13,3043
|% 0,65
|
|Frank
|10,7119
|10,7764
|% 0,71
|
|Riyal
|2,6103
|2,6234
|% 0,97
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|27,35
|
|Altın Gr.
|588
|588
|14,51
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|7,92
|7,93
|0,32
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,25
|