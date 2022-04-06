***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2022 16:21
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016514
BIST
16:132.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,42
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.317
16:1314,7488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0358
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7488
En Düşük
14,7016
16:1316,1184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0627
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
16:13912,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,59
|Açılış
|: 912,84
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler16:13
|KONKA
|15,09
|143.956.725
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|57.971.519
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.808.748
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.867.382
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.533.652
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|97.922.767
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,94
|23.126.569
|% -7,46
|
|DZGYO
|2,38
|24.109.596
|% -6,30
|
|ISBTR
|52.000,00
|52.000
|% -5,45
|
|LIDER
|17,77
|250.307.666
|% -4,72
|
|THYAO
|34,76
|3.245.726.080
|% 0,75
|
|PETKM
|9,99
|1.986.354.213
|% 2,46
|
|ASELS
|25,70
|1.612.888.488
|% -1,23
|
|GARAN
|12,45
|1.409.872.155
|% -0,32
|
|SISE
|16,37
|1.281.586.587
|% -1,03
|
|ODAS
|2,05
|1.063.277.802
|% 7,33
|
|EKGYO
|2,57
|683.077.824
|% -0,77
|
|PETKM
|9,99
|1.986.354.213
|% 2,46
|
|YKBNK
|4,16
|811.836.350
|% -1,19
|
|KARSN
|5,78
|975.345.326
|% 2,12
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7359
|14,7488
|% 0,24
|
|Euro
|16,1104
|16,1184
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,2467
|19,3432
|% 0,26
|
|Frank
|15,7419
|15,8367
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9194
|3,9391
|% 0,12
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|0,92
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.145
|-36,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-36,25
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-17,53
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-8,77
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,95
|