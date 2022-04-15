***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2022 14:37
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021083
BIST
15:012.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,05
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:0114,6396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0359
|Açılış
|: 14,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5874
15:0115,8547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7927
15:01929,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,12
|Açılış
|: 929,23
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler15:01
|IHAAS
|16,94
|18.289.225
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.194.926
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.171.817
|% 9,95
|
|BANVT
|91,60
|16.711.772
|% 9,31
|
|ERSU
|4,92
|50.681.550
|% -7,17
|
|HEKTS
|21,98
|412.983.001
|% -4,60
|
|OYLUM
|2,33
|5.935.435
|% -4,51
|
|KRSTL
|7,11
|27.520.466
|% -3,66
|
|ALBRK
|1,91
|29.418.428
|% -3,54
|
|THYAO
|37,40
|1.293.285.918
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,94
|1.231.908.134
|% -1,34
|
|GARAN
|13,71
|1.198.943.770
|% 0,07
|
|SAHOL
|21,76
|801.544.172
|% 0,18
|
|SISE
|17,42
|702.761.267
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,94
|1.231.908.134
|% -1,34
|
|TSKB
|1,86
|480.639.922
|% 0,54
|
|ODAS
|2,32
|357.351.085
|% 0,43
|
|YKBNK
|5,14
|611.053.877
|% 0,00
|
|KARSN
|5,46
|488.572.327
|% 1,49
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6307
|14,6396
|% 0,25
|
|Euro
|15,8360
|15,8547
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,0746
|19,1702
|% 0,13
|
|Frank
|15,4758
|15,5691
|% 0,24
|
|Riyal
|3,8924
|3,9119
|% 0,22
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|929
|929
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|10,48
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,06
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|