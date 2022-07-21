***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2022 10:08
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CANTE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047116
BIST
10:272.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,54
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.521
10:2717,6468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0451
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6571
En Düşük
17,5641
10:2718,0403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1151
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0626
En Düşük
17,9005
10:27957,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,60
|Açılış
|: 957,65
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler10:25
|DOBUR
|50,80
|4.795.102
|% 9,96
|
|VANGD
|3,97
|4.528.971
|% 8,17
|
|BOSSA
|12,68
|40.734.921
|% 7,64
|
|KAPLM
|55,05
|20.409.896
|% 7,62
|
|TIRE
|26,74
|26.445.081
|% 7,39
|
|CANTE
|51,05
|1.405.887
|% -4,22
|
|ALKA
|41,78
|13.238.911
|% -3,60
|
|TGSAS
|13,57
|3.982.814
|% -3,35
|
|IMASM
|66,00
|4.227.735
|% -2,80
|
|GRNYO
|2,44
|899.894
|% -2,79
|
|THYAO
|51,40
|459.031.787
|% 0,10
|
|EKGYO
|3,04
|238.742.555
|% 1,00
|
|ASELS
|22,42
|206.156.812
|% 1,08
|
|FROTO
|270,50
|202.532.094
|% 3,36
|
|SISE
|21,26
|186.193.375
|% 0,38
|
|EKGYO
|3,04
|238.742.555
|% 1,00
|
|SKBNK
|1,27
|58.304.734
|% 2,42
|
|ODAS
|3,63
|147.834.237
|% 1,40
|
|YKBNK
|4,59
|79.639.663
|% -0,22
|
|TSKB
|2,27
|37.968.951
|% 0,89
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6336
|17,6474
|% 0,26
|
|Euro
|18,0300
|18,0463
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,0275
|21,1329
|% 0,02
|
|Frank
|18,0504
|18,1591
|% 0,02
|
|Riyal
|4,6758
|4,6993
|% 0,13
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-6,52
|
|Altın Gr.
|957
|957
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.515
|6.597
|-11,00
|
|Yarım
|3.174
|3.227
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|-0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,70
|
Seans Raporu
10:25
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10:39TIRE
Yüzde 7.47 oranında artışla 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 361 adet işlem
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10:38KAPLM
Yüzde 7.43 oranında artışla 54.95 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 639 adet işlem
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10:37XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 3, 583.00 milyon TL de
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10:37BOSSA
Yüzde 8.23 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 091, 541 adet işlem
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10:35SKBNK
Yüzde 4.03 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 739, 547 adet işlem