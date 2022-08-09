***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 10:00
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CANTE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053356
BIST
12:492.791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,82
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.781
12:4917,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0158
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,9108
12:4918,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1032
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,2767
12:491.033,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,55
|Açılış
|: 1.033,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.028,45
BIST En Aktif Hisseler12:49
|KRTEK
|22,00
|38.802.594
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|43.583.453
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|41.566.138
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|29.657.603
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|59.685.719
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|8.935.884
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,96
|15.646.920
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|124.404.127
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|766.561
|% -9,55
|
|YAYLA
|4,13
|8.348.172
|% -7,81
|
|THYAO
|58,40
|2.563.256.803
|% -0,60
|
|ISCTR
|5,95
|1.539.091.639
|% -6,45
|
|TUPRS
|280,70
|1.026.393.926
|% 2,63
|
|SASA
|51,30
|936.764.924
|% -1,35
|
|EKGYO
|3,48
|896.992.679
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,48
|896.992.679
|% 1,16
|
|ISCTR
|5,95
|1.539.091.639
|% -6,45
|
|YKBNK
|5,22
|846.704.779
|% 0,38
|
|MOBTL
|2,00
|281.692.850
|% 6,38
|
|ALBRK
|1,60
|173.864.603
|% 3,23
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9587
|17,9654
|% 0,09
|
|Euro
|18,3928
|18,4014
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,7080
|21,8168
|% 0,55
|
|Frank
|18,7744
|18,8875
|% 0,44
|
|Riyal
|4,7650
|4,7889
|% 0,21
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,87
|
|Cumhuriyet
|6.887
|6.991
|11,00
|
|Tam
|6.920
|6.973
|-14,00
|
|Yarım
|3.372
|3.409
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-3,00
|