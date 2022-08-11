***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 10:35
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CANTE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054465
BIST
16:052.871
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 41,51
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:0517,9336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0646
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:0518,5738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1590
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:051.035,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,98
|Açılış
|: 1.035,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:03
|BARMA
|43,56
|7.332.106
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.558.643
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.900.876
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.384
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|52.737.719
|% 9,81
|
|TIRE
|19,99
|221.140.292
|% -9,30
|
|KZBGY
|31,66
|56.656.602
|% -9,23
|
|PAMEL
|189,40
|14.449.603
|% -8,94
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|THYAO
|61,35
|5.194.809.870
|% 2,00
|
|AKBNK
|10,06
|2.199.455.239
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,60
|2.037.777.257
|% 3,51
|
|SASA
|53,60
|1.913.392.151
|% 1,52
|
|SISE
|24,38
|1.572.088.204
|% 1,58
|
|EKGYO
|3,68
|1.540.553.684
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,60
|2.037.777.257
|% 3,51
|
|DOHOL
|4,19
|942.814.187
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,06
|2.199.455.239
|% 2,65
|
|ISCTR
|6,16
|1.276.026.637
|% 1,99
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9290
|17,9389
|% 0,39
|
|Euro
|18,5626
|18,5764
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,8725
|21,9822
|% 0,49
|
|Frank
|19,0316
|19,1462
|% 0,80
|
|Riyal
|4,7626
|4,7865
|% 0,49
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|6,56
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|0,00
|
|Tam
|6.945
|6.997
|13,00
|
|Yarım
|3.384
|3.421
|7,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,57
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,03
|
|B. Petrol
|98,64
|98,64
|1,24
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 4 artarak (% 1.37 ) 2, 538
-
16:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BARMA, KIMMR, IZMDC, MEGAP, MEGAP, DMSAS, ASUZU
-
16:17
GARAN, TRCAS, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:17
CMENT, KOZAA, INTEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:17
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 124 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 131 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem