***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 11:34
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CANTE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058818
BIST
11:383.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -16,92
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.118
11:3818,1944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,2280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1989
En Düşük
18,1496
11:3818,0664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0309
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1177
En Düşük
18,0156
11:381.007,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,64
|Açılış
|: 1.007,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler11:36
|HKTM
|23,56
|60.246.360
|% 9,99
|
|DYOBY
|18,64
|52.829.672
|% 9,97
|
|UZERB
|42,78
|305.663
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|36.744.733
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|6.163.243
|% 9,91
|
|PAMEL
|130,50
|4.042.120
|% -10,00
|
|MTRKS
|65,15
|2.965.674
|% -9,95
|
|KAPLM
|58,45
|657.913
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|1.933.148
|% -9,94
|
|AVOD
|2,38
|71.166.121
|% -7,75
|
|THYAO
|69,75
|3.050.454.945
|% 0,07
|
|PETKM
|13,47
|2.086.812.602
|% 2,82
|
|YKBNK
|6,84
|1.529.083.088
|% -2,29
|
|HALKB
|7,35
|1.261.862.487
|% 3,09
|
|VAKBN
|6,39
|1.223.378.350
|% 5,62
|
|YKBNK
|6,84
|1.529.083.088
|% -2,29
|
|VAKBN
|6,39
|1.223.378.350
|% 5,62
|
|EKGYO
|3,93
|718.140.870
|% -0,76
|
|HALKB
|7,35
|1.261.862.487
|% 3,09
|
|PETKM
|13,47
|2.086.812.602
|% 2,82
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1881
|18,1933
|% 0,16
|
|Euro
|18,0624
|18,0652
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,1386
|21,2446
|% -0,58
|
|Frank
|18,6607
|18,7731
|% -0,34
|
|Riyal
|4,8285
|4,8527
|% 0,17
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-16,15
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-9,11
|
|Cumhuriyet
|6.783
|6.885
|-9,00
|
|Tam
|6.756
|6.812
|-119,00
|
|Yarım
|3.292
|3.330
|-59,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.665
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,59
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,86
|-0,20
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,80
|
Seans Raporu
11:36
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11:50MARTI
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 656, 358 adet işlem
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11:49XU100
Endeks 3, 126 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 22, 027.00 milyon TL de
-
11:49AEFES
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 40.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 605, 387 adet işlem
-
11:47TSPOR
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 513, 116 adet işlem
-
11:46MARKA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 762, 492 adet işlem