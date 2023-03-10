***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2023 15:59
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CANTE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122738
BIST
17:445.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -50,30
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
17:4418,9641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
17:4420,2333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1628
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,2535
En Düşük
19,8223
17:441.132,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 16,24
|Açılış
|: 1.132,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.133,35
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:44
|UFUK
|65,45
|7.002.143
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|307.509.357
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|406.953.299
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.727.366
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.875.596
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|439.020.374
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|433.596.093
|% -9,95
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|MERCN
|32,80
|101.407.401
|% -9,34
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|EREGL
|40,92
|6.614.724.168
|% -4,79
|
|ISCTR
|14,48
|6.537.105.697
|% 1,97
|
|ASTOR
|51,90
|4.982.833.264
|% 5,92
|
|AKBNK
|19,67
|4.530.206.715
|% -0,71
|
|YKBNK
|11,75
|4.255.616.296
|% 0,17
|
|ISCTR
|14,48
|6.537.105.697
|% 1,97
|
|YKBNK
|11,75
|4.255.616.296
|% 0,17
|
|ADESE
|1,66
|381.759.513
|% 5,06
|
|AKBNK
|19,67
|4.530.206.715
|% -0,71
|
|EREGL
|40,92
|6.614.724.168
|% -4,79
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9611
|18,9641
|% 0,06
|
|Euro
|20,2243
|20,2333
|% 0,81
|
|Sterlin
|22,8243
|22,9388
|% 1,30
|
|Frank
|20,5652
|20,6890
|% 1,73
|
|Riyal
|5,0354
|5,0607
|% 0,03
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|26,52
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,21
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.638
|7.696
|66,00
|
|Yarım
|3.732
|3.766
|32,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.883
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,63
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,29
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|0,08
|
Seans Raporu
17:44
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17:58CANTE
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17:57RAYSG
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17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
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17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem