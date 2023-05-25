***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2023 10:53
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153735
BIST
13:084.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 37,06
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
13:0819,9268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0371
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9330
En Düşük
19,8779
13:0821,4754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0964
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
13:081.257,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.257,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:06
|KLRHO
|27,72
|36.870.951
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.619.593
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.478.282
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|44.320.188
|% 9,85
|
|MTRKS
|34,04
|49.174.855
|% 9,38
|
|SAMAT
|21,12
|55.154.436
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|338.877
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,78
|120.853.738
|% -7,20
|
|RODRG
|45,82
|59.957.554
|% -6,30
|
|DOKTA
|38,64
|16.654.692
|% -4,55
|
|THYAO
|135,50
|1.818.913.700
|% 2,03
|
|SASA
|49,56
|1.499.963.621
|% -2,15
|
|ISCTR
|10,40
|791.326.725
|% 1,86
|
|EUPWR
|79,50
|782.716.732
|% 2,78
|
|AKBNK
|14,34
|718.815.033
|% 2,80
|
|ISCTR
|10,40
|791.326.725
|% 1,86
|
|EKGYO
|6,27
|416.665.512
|% 1,62
|
|YKBNK
|8,90
|558.443.989
|% 2,18
|
|AKBNK
|14,34
|718.815.033
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,08
|87.727.066
|% 7,22
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9203
|19,9244
|% 0,17
|
|Euro
|21,4346
|21,4622
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,5892
|24,7126
|% 0,27
|
|Frank
|21,9119
|22,0439
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2965
|5,3230
|% 0,16
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|4,39
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|4,50
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.238
|9.478
|-137,79
|
|Yarım
|4.535
|4.662
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.274
|2.331
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,81
|0,05
|
|B. Petrol
|77,16
|77,16
|-1,20
|