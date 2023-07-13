***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2023 10:00
***CANTE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CANTE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CANTE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171215
BIST
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11:166.420
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 78,40
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.424
11:1626,1520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0255
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
11:1629,2181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1541
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
11:161.649,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.649,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,43
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MAALT
|489,60
|19.417.668
|% 10,00
|
|TETMT
|430,40
|12.130.814
|% 9,99
|
|AYCES
|266,50
|27.277.650
|% 9,99
|
|NETAS
|32,62
|48.660.273
|% 9,98
|
|BRKVY
|43,20
|35.616.065
|% 9,98
|
|AVHOL
|125,20
|3.996.634
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|1.246.102
|% -9,98
|
|CANTE
|23,92
|894.026.565
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,93
|14.144.872
|% -6,71
|
|POLTK
|3.570,00
|7.147.023
|% -4,03
|
|ASTOR
|83,45
|2.301.704.676
|% 4,51
|
|THYAO
|212,70
|2.201.957.760
|% 0,85
|
|SISE
|48,26
|1.971.197.939
|% 3,34
|
|AKBNK
|23,76
|1.670.885.444
|% 2,86
|
|EUPWR
|137,90
|1.324.116.732
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,48
|955.806.938
|% 0,95
|
|IHLAS
|0,99
|90.382.359
|% -2,94
|
|YKBNK
|13,95
|1.070.315.749
|% 1,16
|
|ISCTR
|14,74
|1.087.376.312
|% 0,82
|
|AKBNK
|23,76
|1.670.885.444
|% 2,86
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1481
|26,1534
|% 0,10
|
|Euro
|29,2098
|29,2207
|% 0,54
|
|Sterlin
|33,9889
|34,1593
|% 0,49
|
|Frank
|30,1848
|30,3666
|% 0,66
|
|Riyal
|6,9498
|6,9846
|% 0,12
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|6,32
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.622
|10.822
|-4,00
|
|Yarım
|5.311
|5.436
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.718
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,38
|20,40
|0,13
|
|B. Petrol
|80,41
|80,41
|0,30
|